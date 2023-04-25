Технический арбитражный комитет определился относительно будущего скандального известного арбитра. В предстоящем сезоне Лаос не будет входить в число полевых судей.

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Как сообщает Marca, в сезоне 2023/24 опытный специалист будет отвечать за VAR. В настоящее время Лаосу 47 лет. В Испании нет ограничения относительно возраста арбитров, но комитет хотел бы дать возможность молодым судьям проявить себя.

Лаос дебютировал в Ла Лиге в сентябре 2008 года. В общей сложности он отработал на 282 матчах чемпионата Испании. В 2011 году он был арбитром ФИФА. Лаос обслуживал чемпионат мира в России и Катаре, Евро-2020, работал на Олимпийских играх в 2016 году и на финале Лиги чемпионов в 2021 году. Один из последних скандальных матчей Лаоса прошел именно в Катаре. Во время четвертьфинала между Нидерландами и Аргентиной арбитр показал 18 карточек.

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