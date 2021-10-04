"Після фіаско в Суперкубку України було зрозуміло, що тренер Динамо Мірча Луческу внесе корективи – перш за все, подбає про надійність тилу, вирішивши зіграти від оборони. Тим більше, що нічия киян влаштовувала, дозволивши їм зберегти перше місце і триочковий відрив від головного конкурента.

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А у Шахтаря був відсутній основний нападник Лассіна Траоре і було передчуття, що у "гірників" можуть виникнути проблеми із завершенням атак. Ось чому перед матчем в інтерв'ю я і сказав, що все закінчиться нульовою нічиєю. Так і вийшло.

Я не можу стверджувати, що залишився розчарований грою. Кожна з команд прагнула виконати тренерську установку, але краще це вдалося динамівцям. Хоча на перемогу Динамо і Шахтар точно не награли.

Не сподобалося лише те, що не безгрішні були збірники України у складі обох команд, які припускались технічного браку. Їм потрібно оперативно попрацювати над помилками, оскільки чергові наші суперники у відбірковому циклі чемпіонату світу можуть їх покарати за такі промахи", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні розпочався жовтневий збір "синьо-жовтих", яким належить 9 і 12 жовтня зіграти проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини відповідно.

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