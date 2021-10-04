"После фиаско в Суперкубке Украины было понятно, что тренер Динамо Мирча Луческу внесет коррективы – прежде всего, позаботится о надежности тыла, решив сыграть от обороны. Тем более, что ничья киевлян устраивала, позволив им сохранить первое место и трехочковый отрыв от главного конкурента .

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А у Шахтера отсутствовал основной нападающий Лассина Траоре и было предчувствие, что у "горняков" могут возникнуть проблемы с завершением атак. Вот почему перед матчем в интервью я сказал, что все закончится нулевой ничьей. Так и получилось.

Я не могу утверждать, что остался разочарован игрой. Каждая из команд стремилась выполнить тренерскую установку, но лучше это удалось динамовцам. Хотя на победу Динамо и Шахтер точно не наиграли.

Не понравилось только то, что не безгрешны были сборники Украины в составе обеих команд, допускавшие много технического брака. Им нужно оперативно поработать над ошибками, поскольку очередные наши соперники в отборочном цикле чемпионата мира могут их наказать за такие промахи", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сегодня начался октябрьский сбор "сине-желтых", которым предстоит 9 и 12 октября сыграть против Финляндии и Боснии и Герцеговины соответственно.

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