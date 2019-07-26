На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими руками

Півзахисник Арсенала Месут Озіл зазнав нападу двох невідомих зловмисників у Лондоні.

Два чоловіки на скутерах, озброєні ножами, під'їхали до автомобіля Озіла, який в той момент перебував у авто разом зі своїм одноклубником Сеадом Колашинацом.

Озіл програв парі й вражаюче змінив імідж – його вже порівнюють із зіркою жіночого ЧС-2019

Боснієць, побачивши цю картину, вискочив з автомобіля і з голими руками накинувся на двох мотоциклістів. Озіл в цей час сховався в одному з турецьких ресторанів, розташованих поруч. Персонал ресторану збігся на шум і змусив невідомих сховатися.

Як запевнили в поліції і в клубі, Озіл та Сеад Колашинац не постраждали і не потребували медичної допомоги, повідомляє dailymail.co.uk.

Дієго отримав жахливу травму в матчі Кубка Лібертадорес – моторошне відео