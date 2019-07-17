Озіл програв парі й вражаюче змінив імідж – його вже порівнюють із зіркою жіночого ЧС-2019

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл відтепер, вочевидь, серйозніше ставитиметься до змагань на спір.

Німецький хавбек вимушено став блондином. Відповідні світлини з'явилися в офіційному твіттері Арсенала.

Мессі кардинально змінив імідж на островах, а фанати Барселони помітили хороший знак

"Програв парі Ляказетту. Змагалися з ним у влучанні в перекладину. Ми всі програли – я, Мустафі та Колашинац. Таке життя", – коротко прокоментував зміну іміджу Озіл.

До слова, користувачі мережі вже відзначили схожість нового образу 30-річного німця з футболісткою збірної США Меган Рапіно, яка стала однією з героїнь переможного для американок Мундіалю-2019.