– Олександре, погодьтеся, наша команда перемогла вчора дещо нетипово. Зазвичай ми пропускаємо на останніх хвилинах, а тут підопічні Сергія Реброва перевернули гру у самій кінцівці.

– Я думав, що наші гратимуть краще і впевненіше. Проте матч показав, що боснійська команда – хороший суперник. Вони грали дисципліновано, не залишали вільних зон, зустрічали одразу на прийомі м'яча, не давали розбігатися. Тому збірній України було складно. Навіть можна сказати, що нам більше пощастило, адже на полі були дві рівні команди.

Наставник Боснії вказав на причини фіаско з Україною, назвавши винуватця непотрапляння на Євро-2024

– Як оціните роботу форвардів, зокрема, вихід Романа Яремчука?

– Роман виходив на 10-12 хвилин плюс мав кілька додаткових… Я думав, що складно буде себе проявити. Як виявилося, я помилився. Яремчук вийшов і дуже впевнено виглядав. Фактично він зробив гру.

– Натомість Артем Довбик провів не найкращий матч. І все одно зробив свою справу.

– Так, Артем не був помітним, однак опинився у потрібному місці. Але треба зважати на те, що з ним щільно грав Сеад Колашинац. І загалом усі боснійці діяли жорстко і щільно. Потім час тягнули відверто… До речі, якщо аналізувати перший гол Яремчука, то варто похвалити Юхима Коноплю. Він виконав передачу не вздовж, як раніше це робив Мудрик, коли навішував у руки воротарю і просто розминав його.

– Конопля прострілив під себе?

– У схожому стилі грала Барселона. Захисники відрізаються і набігають у свої ворота. У цей момент на простріл з флангу чекав Мессі і забивав. Нам вдалося те саме. Спочатку Мудрик гарно перевів на протилежний фланг, Конопля чудово побачив Яремчука, який і відправив м'яч у сітку.

– Михайла Мудрика критикують справедливо?

– Йому треба багато працювати. Та мені здається, що на Мудрика усі тиснуть, можливо, навіть трохи заздрять. Усе через ту ціну у 100 мільйонів. Якщо б Михайла продали за мільйонів 30-40, то його б так часто не обговорювали. Тому Мудрику добряче дістається. А так у нього шалений талант, це молодий хлопець. Він на правильному шляху. Михайлові треба вчитися і розвиватися. У Челсі в нього все це є.

– Головна дилема до матчу – вибір голкіпера. Ви кому віддавали перевагу?

– Вчора до поєдинку я мав дискусію з Валентином Полтавцем. Я йому одразу сказав, що стоятиме Лунін. Проте Валик не вірив мені і казав, що тренерський штаб обере Трубіна. "Де Бенфіка, а де Реал?" – кажу йому. Це трошки різні планети. Звичайно, що Лунін. Якби в Андрія не було ігрової практики, то так, стояв би Трубін. Я знав, що проти Боснії та Герцеговини вийде Лунін.

– Головний сюрприз вечора – дебют Володимира Бражка?

– Розкішно! Думаю, Тарас Степаненко може сміливо передавати естафетну паличку і Бражко надійно гратиме у цій зоні. Ми маємо хорошу заміну. Молодь загалом сподобалася, вони мають ігрову практику у своїх клубах. І важливим є їхній менталітет – інший, не такий, який мали ми чи навіть старші хлопці. Це нове покоління.

Хавбек Динамо – про дебют у збірній України: "Мене змінили і біля воріт Боснії виникли моменти"

– Чи чекали ви більшого від нашого 27-річного ветерана Олександра Зінченка, який вийшов після травми?

– Це тільки підтверджує той факт, що футболіста з травмою чи одразу після травми не треба випускати на поле. Можливо, слід було його поберегти або на заміну випустити, хвилин на 15 підсилити. Утім треба перебувати усередині команди, щоб говорити фахово про таке.

– Інший талант у центрі поля Судаков зі своєю роботою вчора впорався?

– Так, це ще один наш талант. І не треба його тримати у Шахтарі. Треба продавати і не за 100 мільйонів, а за 20-30, щоб на Георгія ця цифра не тиснула. Якщо є покупець, то варто продавати. Принаймні, від його подальшого прогресу точно виграє уся країна. Судаков розпочав вчора дуже добре, але після 60-ї хвилини я його взагалі на полі не бачив.

– Свого часу ви грали в Ізраїлі. Хотіли, щоб у наступному етапі Україна зіграла саме з ізраїльською збірною?

– Усе, що робиться – робиться на краще. Значить з Ісландією зіграємо краще. Зараз взагалі всі збірні навчилися грати. Подивіться на Боснію та Герцеговину, яка діяла дуже дисципліновано. Ми забили не випадково, вони грали надійно. Слабких суперників немає.

– Чи вірите у наш вихід на Євро?

– Якщо не вірити, то який сенс жити далі? (Усміхається) Дуже хочу побачити нашу команду на Євро. Це такі матчі, на які навіть налаштовувати не треба. Футболіст на чемпіонаті Європи може зіграти раз чи два за усю кар'єру. Треба за цей шанс хапатися.

"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба