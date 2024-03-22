Півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився емоціями від перемоги над Боснією і Герцеговиною (2:1) у матчі плей-офф відбору на Євро-2024.

"Ми без проблем проходили першу та другу зону суперника, але у третій зоні не могли зробити якісь комбінації та створити моменти. То була проблема.

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У другому таймі ми трохи перебудувалися. Я став сідати третім захисником для розіграшу м'яча, а Зінченко із Судаковим більше грали як інсайди. Десь вийшло. Потім мене змінили і виникли моменти. Дуже радий, що ми перемогли. Це найголовніше.

Дуже сильно відчувалася підтримка наших уболівальників. Боснійці нас освистували, але ми чули наших фанів. Це заводило. Знаємо, як за нас вболівають в Україні. Грали за нашу країну та наших воїнів. Слава Україні та нашим героям.

Мої функції в Динамо та збірній? Стиль десь схожий. Мені не важко перебудовуватись. Розумію гру і Динамо, і збірної. Але ще є що покращувати.

Мої емоції? Я готувався до матчу цілий день. Усі мене підтримали. Вийшов із холодною головою. Так, були помилки, але головне, що ми перемогли. Все віддав на поле. Намагався максимально допомогти команді", – сказав Бражко у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Володимир вийшов у старті і провів на полі 81 хвилину. Його замінили на Романа Яремчука, який і став героєм матчу, забивши сам і віддавши асист на Довбика.

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