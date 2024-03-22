"Усі ми сьогодні трохи П'янич": Ребров дратував, Ющенко у секторі, хлопчики ставали чоловіками – більше так не треба
Експерти розбирають матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна (1:2). "Футбол 24" нарізав найцікавіше.
До 85-ї хвилини збірна України поступалася в рахунку і заслужено перебувала однією ногою за бортом чемпіонату Європи. Поява Яремчука перевернула все на 180 градусів.
Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Позитивний результат зігріває наші серця, але від змісту гри у Зеніці досі кидає в холодний піт. Чимало експертів нашу головну команду просто не впізнали. Їм слово.
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Розпочнемо одразу з важкої артилерії. Михайло Смоловий ("ТаТоТаке"), як завше, вів ретельні нотатки подій і робив оперативні висновки.
Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло зазначає: "Игра была ровна...". І далі по тексту.
Колишній головред Футбол 24 Юрій Басенко – про нелогічність у футболі.
Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко назвав два головні фактори нашої перемоги у Зеніці (не Подгоріці!), відзначив результативну помилку Луніна і впевнений у продовженні роману між Яремчуком та Валенсією.
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Його колега Олександр Золотогорський видав влучний каламбур.
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Оглядач Трибуни Олександр Сажко благає наших збірників: "Більше так не треба".
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Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) зустрів на трибунах самого Віктора Андрійовича – на фарт.
Ну а висновок такий: "Україні ніколи не буває легко. Йдемо далі. Ще варто попрацювати. Час покінчити із "синдромом другої гри". Не підведи, головна командо!
Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах