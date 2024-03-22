До 85-ї хвилини збірна України поступалася в рахунку і заслужено перебувала однією ногою за бортом чемпіонату Європи. Поява Яремчука перевернула все на 180 градусів.

Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Позитивний результат зігріває наші серця, але від змісту гри у Зеніці досі кидає в холодний піт. Чимало експертів нашу головну команду просто не впізнали. Їм слово.

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Розпочнемо одразу з важкої артилерії. Михайло Смоловий ("ТаТоТаке"), як завше, вів ретельні нотатки подій і робив оперативні висновки.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло зазначає: "Игра была ровна...". І далі по тексту.

Колишній головред Футбол 24 Юрій Басенко – про нелогічність у футболі.

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко назвав два головні фактори нашої перемоги у Зеніці (не Подгоріці!), відзначив результативну помилку Луніна і впевнений у продовженні роману між Яремчуком та Валенсією.

Коментатор Ігор Бойко у своєму тг-каналі "Противний голос" нагадав одвічні істини.

Його колега Олександр Золотогорський видав влучний каламбур.

"Бомбардир" Роман Бебех має багато запитань щодо гри, але все ж радіє, що вдалося уникнути старих грабель.

Журналістка Футбол 24 Ольга Любушкіна пережила цілий спектр емоцій – від осуду до щирої вдячності.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко благає наших збірників: "Більше так не треба".

Андрій Твердохліб (сайт Чемпіон) – цікаве спостереження про Реброва "за Лобановським".

Головний архіваріус нашого футболу Артур Валерко наводить статистику феноменального Довбика і вже засів за словничок ісландської мови.

Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) зустрів на трибунах самого Віктора Андрійовича – на фарт.

Ну а висновок такий: "Україні ніколи не буває легко. Йдемо далі. Ще варто попрацювати. Час покінчити із "синдромом другої гри". Не підведи, головна командо!

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах