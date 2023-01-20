Лондонський клуб після зриву трансферу Михайла Мудрика зумів знайти гравця для підсилення лінії атаки. Новачком став Леандро Троссар.

28-річний вінгер збірної Бельгії нещодавно був відсторонений від тренувань із Брайтоном через конфлікт з Роберто Де Дзербі. Агент Троссара заявив, що найкращим рішенням буде зміна клубу. Це і сталось. Гравця підписав Арсенал.

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Як повідомляє офіційний сайт "канонірів", Леандро поставив свій підпис під довготривалим контрактом, термін якого не розголошується. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Брайтон заробив на продажі вінгера 21 мільйон фунтів, ще 5 передбачені у вигляді бонусів. Для порівняння: Шахтар за Михайла Мудрика просив близько 90 млн фунтів.

Троссар протягом 2010-2019 років виступав у Бельгії. "Чайки" викупили його у Генка за 15 мільйонів євро. Відтоді Леандро провів 121 матч, забив 25 голів та віддав 14 результативних передач.

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