Центральний захисник Спеції має прибути до Лондона в кінці тижня, щоб пройти медичний огляд, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Арсенал знайшов альтернативу Мудрику з допомогою екс-тренера Шахтаря – контракт вже погоджений

Гравець збірної Польщі узгодив п’ятирічну угоду з Арсеналом. "Каноніри" заплатять за одноклубника Віктора Коваленка понад 20 мільйонів євро+бонуси. Ківіором також цікавилися Інтер та Ювентус.

Центрбек провів у Італії півтора року. В нинішньому сезоні Серії А Ківіор відіграв 17 матчів, результативними діями не відзначався. Також молодий захисник їздив на ЧС-2022, де був "залізним" гравцем основи збірної Польщі (зі старту всі 4 матчі).

Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України