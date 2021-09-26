"Завдяки чому вдалося сьогодні здобути перемогу? Перш за все завдяки командному духу. Над цим ми працювали останні три тижні, потрібно було змінити психологію гравців. Напередодні гри я казав, що на гербі клубу – лев, так само, як і у Карпат. І ви повинні відповідати гербу, ви повинні бути левами на футбольному полі.

Минай – Львів – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Потрібно подякувати попередньому тренерському штабу. Фізичні кондиції гравців на досить високому рівні, що дозволяє нам грати три гри на тиждень. Інший момент стосується зіграності гравців. Ми трошки змінили поєднання футболістів на полі, тому кожна гра дає нам крок вперед.

Вдячний нашим гравцям за самовіддачу. За те, як вони билися. А це три гри протягом тижня. Дуже важкий матч з Металістом 1925, довгий переїзд з грою на Кубок, і одразу ж довгий переїзд з грою в Ужгороді. Це потребує великих фізичних сил. Ми перемогли завдяки команді", – сказав Олег Дулуб в ефірі телеканалів Футбол.

Нагадаємо, "містяни" здолали минайців у матчі 9-го туру УПЛ завдяки голам Якімця та Шини. За підопічних Кобіна забитим м'ячем відзначився Байдал.

Львів переміг Минай у матчі з двома шедевральними голами – "містяни" перервали 10-матчеву безвиграшну серію в УПЛ