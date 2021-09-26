"Благодаря чему удалось сегодня одержать победу? Прежде всего благодаря командному духу. Над этим мы работали последние три недели, нужно было изменить психологию игроков. Накануне игры я говорил, что на гербе клуба – лев, так же, как и у Карпат. И вы должны соответствовать гербу, вы должны быть львами на футбольном поле.

Минай – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нужно поблагодарить предыдущий тренерский штаб. Физические кондиции игроков на достаточно высоком уровне, что позволяет нам играть три матча в неделю. Второй момент касается сыгранности игроков. Мы немножко изменили сочетание футболистов на поле, поэтому каждая игра дает нам шаг вперед.

Благодарен нашим игрокам за самоотдачу. За то, как они сражались. А это три игры на протяжении недели. Очень тяжелый матч с Металлистом 1925 , длинный переезд с игрой на Кубок, и тут же длинный переезд с игрой в Ужгороде. Это требует больших физических сил. Мы выиграли за счет команды", – сказал Олег Дулуб в эфире телеканалов Футбол.

Напомним, "горожане" одолели минайцев в матче 9-го тура УПЛ благодаря голам Якимця и Шины. Среди подопечных Кобина забитым мячом отметился Байдал.

Львов победил Минай в матче с двумя шедевральными голами – "горожане" прервали 10-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ