Минай приймав Львів в рамках 9- го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Львів активніше розпочав гру, тому підопічні Дулуба змогли швидко відкрити рахунок.

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Довго радіти гостям не судилось. Зрівняти становище вдалось Антону Байдалу, який красивим ударом закинув мяч голкіперу за комірець. Втримати нічию закарпатцям не вдалось, львів'яни у другому таймі все ж дотиснули суперника та здобули першу перемогу у сезоні.

Львів піднявся на 13-ту сходинку, Минай з матчем у запасі розташувався на 14-му місці.

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