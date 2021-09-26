Минай підходив до зустрічі зі Львовом, тримаючись на відстані трьох очок від дна турнірної таблиці, однак у "містян" ситуація була ще важчою – вони і являли собою це дно, не вигравши жодного матчу при п'яти поразках. Саме тому поєдинок в Ужгороді був стратегічно важливим для обох колективів. Фани були в праві очікувати цікавого футболу – тим паче, що минайці останнім часом влаштовували дуже ефектні "гойдалки", забиваючи мінімум по два голи.

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Перші 20 хвилин, однак, розчарували. В цей період команди навіть по воротах не били, а єдиною примітною подією стала травма Махмутовіча (замість нього львів'яни випустили Зозулю). Швидкості теж були невисокими, однак на 21-й хвилині гості несподівано відкрили рахунок! Ернест виконав подачу, яку Семенко у боротьбі з Грисьом зрізав на дальню стійку – туди й увірвався Якімець, який у дотик вистрілив в ближній кут. 0:1!

Минай взагалі нічим не відповів на цей гол, а от "містяни" в наступні 15 хвилин змарнували одразу три нагоди подвоїти перевагу. В усіх моментах центральною фігурою став Ернест: на 25-й хвилині він пробив з дистанції (Кучер спокійно взяв цей удар), на 33-й вінгер скинув м'яч на правий край штрафного під постріл Ничу (Назарій не влучив у площину), а на 37-й ганець спробував перекинути Кучера з-за меж карного майданчика – голкіпер дістав м'яч з-під поперечини.

Покарання за марнотратство прилетіло на 43-й хвилині. Брікнер головою невдало скинув довгу подачу, а Байдал, підхопивши м'яч у метрах 25-ти від воріт, пробив з лету в стилі Яремчука у Казахстані – без шансів для Ільющенкова. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У роздягальні тренери провели заміни. Василь Кобін замість Хахльова й Лиховидька кинув у бій Багайоко й Вишневського, а Олег Дулуб відмовився від послуг Ернеста. На поле вийшов Шина. Перестановки не покращили гру минайців на старті другого тайму, а от гості зі своєю рокіровкою вгадали: на 56-й хвилині Шина в центрі поля прийняв скидку від Чір'яка й несподівано для всіх вистрілив метрів з 24-х – точно в правий нижній кут! 1:2.

Стривожений Василь Кобін у відповідь одразу провів ще дві заміни, випустивши Коваленка й Матіча, а на 63-й хвилині він освіжив атаку ще й Кобаком (Книш, Синьогуб і Білоног сіли на лавку). Масштабне підсилення серйозно змінило баланс сил – Львів підсів, а Минай почав створювати момент за моментом. Так, на 67-й хвилині Вишневський розвернувся в штрафному й пробив у ближній кут (Ільющенков спіймав м'яч), на 68-й Кобак вистрілив над воротами, а на 71-й Коваленко завершив класну комбінацію ударом з-за меж карного майданчика – повз ліву стійку! "Містяни" ж огризнулися лишень слабеньким пострілом Якімця в руки Кучеру.

В останні 15 хвилин Минай продовжував володіти ініціативою, але рівень гостроти біля чужих воріт істотно просів. В цей період команди обмінялися кількома стандартами та невдалими ударами з дистанції, не створивши жодного гольового моменту. Наприкінці зустрічі гості навіть виглядали гостріше. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Олега Дулуба – першу в чемпіонаті!

Таким чином, Львів набрав 6 очок, піднявшись з дна турнірної таблиці на чотирнадцяту сходинку, зрівнявшись з Минаєм – закарпатці тримають вище лише завдяки додатковим показникам. Крім того, "містяни" перервали 10-матчеву безвиграшну серію в УПЛ (з урахуванням поєдинків попереднього сезону).

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