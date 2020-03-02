Мілан ризикує втратити Ібрагімовіча та Доннарумму – відома причина можливого відходу зіркових гравців

Зірки "россонері" готові покинути команду, якщо в керівництві клубу відбудуться зміни.

Якщо керівник футбольного відділу Мілана Звонімір Бобан і технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні покинуть клуб, то майбутнє Ібрагімовіча і Доннарумма в ньому буде під великим питанням, інформує Corriere dello Sport.

Мальдіні та Бобан можуть покинути Мілан через конфлікт з керівництвом клубу

Перехід 38-річного форварда в Мілан став можливим тільки завдяки величезним зусиллям Бобана і Мальдіні. Вони зуміли переконати Ібрагімовіча приєднатися до команди і гарантували виконання озвученого плану розвитку клубу.

Відзначається, що генеральний директор клубу Іван Газідіс і Ральф Рангнік, який може прийти в Мілан, не бачать перспективи в тому, щоб швед продовжував грати за клуб.

Ще одією причиною можливого відходу Златана є те, що його агент Міно Райола розкритикував фонд Elliot, який володіє клубом. Тому керівнитцтво Мілана допускає варіант з відходом шведа та іншого зіркового клієнта Райоли – Джанлуїджі Доннарумми.

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