На честь закатованого російськими бойовиками українського футболіста назвали школу
Колишній футболіст Краматорська та Народний Герой України Степан Чубенко удостоївся чергового посмертного визнання на своїй маленькій батьківщині.
На позачерговій сесії Краматорської міської ради було ухвалене рішення про перейменування загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка, повідомляє Вчасно.
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Степан, який колись навчався у цій школі, – Народний Герой України. З 2014 року він допомагав українським військовим і місцевим жителям під час обстрілів, а також зняв з міської площі Краматорська прапор так званої "ДНР". У липні Чубенка затримали бойовики за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку, після чого катували та розстріляли.
Додамо, що 16-річний хлопець до війни займався футболом та захищав кольори тамтешнього Авангарда, який нині називається Краматорськ.
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