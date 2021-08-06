На позачерговій сесії Краматорської міської ради було ухвалене рішення про перейменування загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 на Краматорський заклад загальної середньої освіти № 12 імені Степана Чубенка, повідомляє Вчасно.

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Степан, який колись навчався у цій школі, – Народний Герой України. З 2014 року він допомагав українським військовим і місцевим жителям під час обстрілів, а також зняв з міської площі Краматорська прапор так званої "ДНР". У липні Чубенка затримали бойовики за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку, після чого катували та розстріляли.

Додамо, що 16-річний хлопець до війни займався футболом та захищав кольори тамтешнього Авангарда, який нині називається Краматорськ.

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