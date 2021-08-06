Бывший футболист Краматорска и Народный Герой Украины Степан Чубенко удостоился очередного посмертного признания на своей маленькой родине.

На внеочередной сессии Краматорского городского совета было принято решение о переименовании общеобразовательной школы I-III ступеней № 12 на Краматорское заведение общего среднего образования № 12 имени Степана Чубенко, сообщает Вчасно.

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Степан, который когда-то учился в этой школе, – Народный Герой Украины. С 2014 года он помогал украинским военным и местным жителям во время обстрелов, а также снял с городской площади Краматорска флаг так называемой "ДНР". В июле Чубенко задержали боевики из-за желто-голубой ленты на рюкзаке, после чего пытали и расстреляли.

Добавим, что 16-летний парень до войны занимался футболом и защищал цвета тамошнего Авангарда, который сейчас называется Краматорск.

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