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"Криваві хлопчики не сняться?", – український посол емоційно нагадав про жахливе вбивство воротаря Авангарда Чубенка

12:49 634 Читать на русском
"Криваві хлопчики не сняться?", – український посол емоційно нагадав про жахливе вбивство воротаря Авангарда Чубенка
Степан Чубенко

Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба, який днями мав конфлікт із російським пропагандистом Гремом Філліпсом нагадав йому про звіряче вбивство терористами "ДНР" юного голкіпера краматорського Авангарда Степана Чубенка в липні 2014 року.

"Сьогодні під паркан Посольства прийшов Грем Філліпс. Прийшов, аби похизуватися, що посол від нього ховається. Довелось його здивувати і вийти. А оскільки після таких спілкувань, як правило, на моїй сторінці потік людей "з того боку", нехай читають ось це", – написав дипломат у своєму твіттері та прикріпив допис про вбивство та ексгумацію тіла Чубенка.

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Нагадаємо, що 16-річного кіпера краматорського Авангарда влітку 2014 року захопили терористи з т. зв. ДНР і після жахливих катувань розстріляли за проукраїнську позицію – він допомагав українським військовим і місцевим жителям під час обстрілів, а також зняв із місцевої площі прапор фейкової "республіки".

Минулого року Степана Чубенка президент України Петро Порошенко посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Теги
Степан Чубенко Авангард Авангард Перша ліга
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