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На Бекхэма подано сразу 2 иска в суд: старт его команды Интер Майами в МЛС – под угрозой срыва

13:38 151 Читати українською
На Бекхэма подано сразу 2 иска в суд: старт его команды Интер Майами в МЛС – под угрозой срыва
Дэвид Бекхэм / Фото из соцсетей

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвид Бекхэм может предстать перед судом.

Бекхэма ознакомили с двумя судебными исками в его адрес, касающиеся деятельности новостворенного клуба англичанина Интер Майами, сообщает Daily Mail.

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Бекса обвиняют в махинациях с данными о строительстве стадиона. Якобы в документах указана площадь под стадион 53 га, а на самом деле она составляет 64 га.

Во втором иске требуется, чтобы все партнеры Бекхэма и лоббисты проекта раскрыли свои личности.

Из-за судебной тяжбы Интер Майами может не дебютировать в МЛС в этом сезоне, как это планировалось ранее. Напомним, чемпионат начинается уже 2 марта.

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Теги
Мир Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм МЛС Интер Майами Интер Майами
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