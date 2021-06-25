"Юрчишин, Тлумак та інші не хотіли зв'язуватися з Смалійчуком навіть у випадку виходу Карпат Галич у Першу лігу.

"Карпати, які грали в Другій лізі, розформовані": Юрчишин розкрив амбітні плани аматорського клубу на новий сезон

Карпати Галич, які були в орбіті Смалійчука, яким він давав гроші, не підвищилися у класі – майже всі футболісти покинули клуб і стався конфлікт між офіційним власником – бізнесменом Магалем – і Смалійчуком. Тепер Карпати Галич – окрема структура, яка не має жодного відношення до Болотнікова і Смалійчука.

Що маємо: Карпати Матківського вирішили не об'єднуватися, а Карпати Галич вийшли з орбіти. Виходить, що Болотніков і Смалійчук залишились без Карпат. За нашою інформацією, Смалійчук, Болотніков і Ящишин створять ще один клуб, назва поки невідома, який розпочне виступи в аматорах", – сказав журналіст Андрій Сеньків у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 у Львові були дві команди під назвою Карпати. Одна з них під керівництвом Любомира Вовчука грала у Другій лізі. Інша, яку очолює Андрій Тлумак – в аматорах.

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