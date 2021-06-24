"Чи Карпати все одно залишаються в професійному футболі? Інших немає, тому вже все. Ніяких переговорів щодо об'єднання немає. Команда, яка грала в Другій лізі, розформована.

Чи це команда Смалійчука? Ні, Смалійчука – з Івано-Франківської області, Карпати Галич. А Карпати, які були в Другій лізі, ліквідувалися. А ми залишилися одні. Об'єднання з Галичем не буде. Ми йдемо своїм шляхом. Є мета у клубу, президента, який поставив завдання. Думаю, ми його виконаємо.

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Президент нашого клубу – Володимир Матківський. Думаю, фінансування на хорошому рівні. Думаю, у нас з цим проблем не буде. Будується база. Ми беремо стадіон Україна. Звичайно, там дуже багато роботи. Ми зробимо ремонт, поки що не капітальний. Але хочемо грати на Україні.

Я віддав за Карпати здоров'я. І не тільки я, але і Тлумак зараз працює, і Сапуга. Завдання команди – виграти Другу лігу і потрапити в першу. А потім в УПЛ.

У нас поки немає проблем. Ми будемо твердо стояти. Матківський хоче грати на стадіоні Україна. Зараз підписуємо з містом договір. Думаю, місто нам піде назустріч. Вважаю, буде довгострокова оренда. Думаю, на другий рік буде сучасна база. 10 км від Львова. Вона вже будується.

Щодо назви, то хочемо Карпати, але є нюанси. Юристи над цим працюють. І емблеми поки немає. Може, поки будуть просто Карпати, але хочемо грати з левом", – цитує Юрчишина Tribuna.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 у Львові були дві команди під назвою Карпати. Одна з них під керівництвом Любомира Вовчука грала у Другій лізі. Інша, яку очолює Андрій Тлумак – в аматорах. У новому сезоні вони гратимуть у Другій лізі.

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