Колишній вінгер Дніпра, Шахтаря та збірної України спробує реанімувати кар'єру в новому для себе чемпіонаті.

Євген Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР Клуж на правах вільного агента. Гравець та клуб вже погодили умови контракту. Для офіційного завершення угоди бракує лише підписів, повідомляє Sport.ua.

Контракт буде розрахований на два роки. Якщо не виникне форс-мажору, то офіційно про перехід 33-річного екс-гравця збірної України оголосять у найближчі дні.

Останнім клубом Коноплянки була польська Краковія, в яку він перейшов у лютому 2022-го. По завершенні сезону 2022/23 українець покинув краківську команду на правах вільного агента. Перед тим Євген виступав за Шахтар, Шальке, Севілью та Дніпро. Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче залишитися в Польщі, а також мав екзотичний варіант продовження кар'єри.

ЧФР Клуж завершив сезон 2022/23 на 3-й позиції чемпіонату Румунії. Після двох турів нової кампанії команда набрала 6 очок і лідирує в турнірній таблиці. Також ЧФР Клуж грає у кваліфікації Ліги конференцій.

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