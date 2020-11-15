Мюллєр назвав неочевидного кумира дитинства
Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр зізнався, грою якого виконавця захоплювався у дитячі роки.
"Рікельме – один із моїх кумирів дитинства", – прокоментував німець ролик УЄФА з дриблінгом аргентинського хавбека в своєму твіттері.
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Нагадаємо, що Хуан Роман Рікельме найкращі роки ігрової кар'єри провів у рідному Бока Хуніорс та іспанському Вільяреалі. Також у сезоні 2002/03 він захищав кольори Барселони. У складі збірної Аргентини півзахисник виступав у 1997-2008 рр. та став олімпійським чемпіоном на іграх у Пекіні.
До слова, в нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
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