"Рікельме – один із моїх кумирів дитинства", – прокоментував німець ролик УЄФА з дриблінгом аргентинського хавбека в своєму твіттері.

Мюллєр повторив неймовірний рекорд Кана

Нагадаємо, що Хуан Роман Рікельме найкращі роки ігрової кар'єри провів у рідному Бока Хуніорс та іспанському Вільяреалі. Також у сезоні 2002/03 він захищав кольори Барселони. У складі збірної Аргентини півзахисник виступав у 1997-2008 рр. та став олімпійським чемпіоном на іграх у Пекіні.

До слова, в нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Чигринський потрапив у збірну найгірших трансферів Барселони – українець опинився у зірковій компанії