Форвард здобув із "ротен" 260 перемог у Бундеслізі та повторив досягнення Олівера Кана, повідомляє Opta Sports.

Мюллєр піднявся у топ-6 гвардійців Баварії в історії

Мюллєр вийшов у старті Баварії на матч 6-го туру проти Кельна (2:1), провів на полі 90 хвилин і реалізував одинадцятиметровий. Відтепер він ділить перше місце в рейтингу перемог у складі мюнхенців із легендарним екс-кіпером. Доповнюють топ-5 Зепп Майєр, Герд Мюллєр і Клаус Аугенталер. Побити рекорд Томас Мюллєр може в Der Klassiker 7 листопада.

До слова, Томас Мюллєр дебютував за Баварію ще в сезоні 2008/09. Він є 9-разовим чемпіоном Німеччини та двічі брав із мюнхенцями Кубок ЛЧ.

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