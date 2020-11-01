Мюллєр повторив неймовірний рекорд Кана
Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр продовжує активно вписувати своє ім'я до клубної історії найсильнішої команди Німеччини.
Форвард здобув із "ротен" 260 перемог у Бундеслізі та повторив досягнення Олівера Кана, повідомляє Opta Sports.
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Мюллєр вийшов у старті Баварії на матч 6-го туру проти Кельна (2:1), провів на полі 90 хвилин і реалізував одинадцятиметровий. Відтепер він ділить перше місце в рейтингу перемог у складі мюнхенців із легендарним екс-кіпером. Доповнюють топ-5 Зепп Майєр, Герд Мюллєр і Клаус Аугенталер. Побити рекорд Томас Мюллєр може в Der Klassiker 7 листопада.
До слова, Томас Мюллєр дебютував за Баварію ще в сезоні 2008/09. Він є 9-разовим чемпіоном Німеччини та двічі брав із мюнхенцями Кубок ЛЧ.
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