"Рикельме – один из моих кумиров детства", – прокомментировал немец ролик УЕФА с дриблингом аргентинского хавбека в своем твиттере.

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Напомним, что Рикельме лучшие годы игровой карьеры провел в родном Бока Хуниорс и испанском Вильярреале. Также в сезоне 2002/03 он защищал цвета Барселоны. В составе сборной Аргентины полузащитник выступал в 1997-2008 гг. и стал олимпийским чемпионом на играх в Пекине.

К слову, в нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

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