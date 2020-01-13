Мюллєр може поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної Німеччини

Нападник Баварії Томас Мюллєр є одним з кандидатів на виклик до збірної Німеччини, яка братиме участь в літній Олімпіаді.

Головний тренер збірної Німеччини U-21 Штефан Кунц планує взяти форварда мюнхенців у Токіо, інформує Kicker.

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Регламент футбольного турніру на Олімпіаді дозволяє заявляти трьох гравців з віком більш ніж 23 роки, і саме Мюллєр може стати одним з них у складі німців. Не виключено, що 30-річний нападник відмовиться від запрошення, оскільки участь в Іграх заважатиме його підготовці до клубного сезону. Нагадаємо, за головну команду країни він не грає з березня минулого року через рішення Йоахіма Льова.

На Олімпійських іграх 2016 року Бундесманшафт посіла друге місце, поступившись у фіналі бразильцям в серїі пенальті.

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