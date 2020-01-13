Мюллер может поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Германии

Нападающий Баварии Томас Мюллер является одним из кандидатов на вызов в сборную Германии, которая будет участвовать в летней Олимпиаде.

Главный тренер сборной Германии U-21 Штефан Кунц планирует взять форварда мюнхенцев в Токио, информирует Kicker.

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Регламент футбольного турнира на Олимпиаде позволяет заявлять трех игроков с возрастом более 23 лет, и именно Мюллер может стать одним из них в составе немцев. Не исключено, что 30-летний нападающий откажется от приглашения, поскольку участие в Играх будет мешать его подготовке к клубному сезону. Напомним, за главную команду страны он не играет с марта прошлого года из-за решения Йоахима Лева.

На Олимпийских играх 2016 Бундесманшафт заняла второе место, уступив в финале бразильцам в серии пенальти.

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