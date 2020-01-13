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Неймар: Барса не відпустила мене на Олімпіаду і Копа Амеріка у 2016-му, однак цього літа я хочу грати на обох турнірах

11:20 282 Читать на русском
Неймар: Барса не відпустила мене на Олімпіаду і Копа Амеріка у 2016-му, однак цього літа я хочу грати на обох турнірах
Неймар / Reuters

Неймар розповів про свої плани допомогти збірній Бразилії на цьогорічній Олімпіаді та Копа Амеріка.

"Як ви думаєте, що я збираюся робити влітку? Звичайно, я хотів би зіграти в обох змаганнях, але я знаю, що це буде важко.

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У 2016 році я вже хотів грати і на Олімпіаді і на Копа Амеріка, але Барса відмовилася. Тому мені доведеться обговорити це з клубом, але я б хотів допомогти збірній Бразилії", – цитує Неймара AS.

Нагадаємо, бразилець все ж зміг виступити на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і виграти зі своєю збірною золоті медалі. А от Копа Амеріка-2016 обійшлася без участі зіркового нападника, і "пентакампеони" зазнали тотального провалу, вилетівши на груповій стадії.

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