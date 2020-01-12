Баварія зі скандалом підписала капітана Шальке – чергова "крадіжка" Мюнхена, негостинний Нойєр, образа "кнаппен"

Алєксандер Нюбель безкоштовно переходить з Шальке в Баварію. Розповідаємо про те, що цей трансфер означає для кожної зі сторін.

Хто такий Нюбель – рік тому про нього мало хто чув

Алєксандер Нюбель – перспективний німецький воротар, найталановитіший серед нового покоління. До літа був основним голкіпером молодіжної збірної, з якою грав у фіналі Євро-2019. Йому пророкують велике майбутнє та роль першого номера в національній збірній Німеччини після Нойєра та тер Штегена.

Баварія оголосила про трансфер Нюбеля

До 23 років провів 35 матчів у Бундеслізі, а регулярну ігрову практику на найвищому рівні отримав лише минулої зими, ставши основним у Шальке. Алєкс засяяв одним з найкращих воротарів чемпіонату в другій частині сезону. За короткий період підтвердив видані йому аванси. Всі пересвідчилися, що хлопець за потенціалом дійсно може дорости до рівня Бундестім.

Чому Шальке відпустив Нюбеля безкоштовно?

Нюбель приєднається до Баварії влітку на правах вільного агента. Шальке, звичайно ж, не хотів втрачати основного кіпера. Принаймні безкоштовно. Однак керівництво гельзенкірхенського клубу знову провалило переговори. "Кнаппен" не можуть втримувати амбітну молодь – футболісти прагнуть робити наступний крок в топ-клуби.

За Лероя Сане та Тіло Керера вдалося виручити солідні гроші, тоді як Макс Майєр, Леон Горетцка, а тепер і Алєкс Нюбель втекли безкоштовно. І хоч останні двоє не є вихованцями клубу (Алєкс прийшов у 2015-му з Падерборна), вболівальники дуже болісно сприймають ці втрати та критикують босів. Найбільше дістається колишньому спортивному директору Крістіану Гайделю (пішов з клубу в лютому). Саме його звинувачують у втратах талантів, зокрема Нюбеля.

За інформацією місцевих видань у контракті воротаря був важливий пункт. Якби Нюбель до кінця минулого сезону не відіграв у складі Шальке зазначеної кількості хвилин, влітку 2019-го він міг піти в оренду з автоматичним продовженням угоди з Шальке до червня 2021-го. Але за весну Алєкс відіграв за "кнаппен" необхідний час, і ця опція зникла, а контракт став чинним лише до літа 2020-го.

Тобто, коли Доменіко Тедеско рік тому зробив його основним воротарем команди, Шальке мав би запропонувати новий контракт на інших умовах. А не традиційно затягувати з переговорами, поки всі побачать рівень Нюбеля в матчах Бундесліги та набіжать з кращими пропозиціями. Момент було втрачено. Як тільки Баварія та інші топ-клуби закинули вудочки Нюбелю, Шальке вже не мав шансів його зберегти.

Клуб вручив юнаку капітанську пов'язку та пропонував грандіозну зарплату – 7 мільйонів євро на рік (на Фельтінс-Арені ніхто стільки не отримує). Голкіпер довго тягнув з рішенням, але відмовився продовжувати контракт. "Ми зробили все можливе, щоб втримати Нюбеля. На щастя, нам не потрібно розуміти його вибір", – ображено сказав новий спортдир Йохен Шнайдер. Нюбель вперто вирішив перейти в топ-клуб і нібито погодився на меншу зарплату в Баварії (5,5 млн).

У свіжому інтерв'ю виданню Kicker Гайдель пояснює ситуацію на прикладі Горетцки: "Я перепробував все, але ми не могли нічого вдіяти. Я ж не друкую гроші. Найкращі футболісти Шальке завжди переходили у великі клуби. Згадайте Матіпа чи Колашінаца. Арсенал, Ліверпуль, Баварія... Це зовсім інший рівень, який для Шальке недосяжний. На Нюбелі всі ще раз пересвідчилися".

Баварія провернула чудовий трансфер, але Нойєр відмовився допомагати

Мюнхену можна тільки поаплодувати за роботу на перспективу. Мануелю Нойєру вже 33, він пройшов свій пік і більш вразливий до травм. Щоб не було як з заміною Роббену і Рібері, клуб завчасно стелить солому. Найталановитіший молодий воротар країни, з амбіціями та досвідом гри в Бундеслізі, безкоштовно – кращого варіанту годі бажати.

"Інші клуби витрачають по 60-80 мільйонів на голкіперів, а ми отримали Нюбеля вільним агентом. З Алєксом і Ману позиція воротаря укомплектована на років десять", – хвалиться Хасан Саліхаміджіч. Баварія прекрасно володіє мистецтвом безкоштовних трансферів в рамках Бундесліги. В цьому немає нічого поганого – Баварія довго працювала, щоб стати найбажанішим клубом для молодих зірок Бундесліги.

Останні приклади: Лєвандовскі, Горетцка. Незабаром в цей список потрапить Кай Гавертц. А от з Вернером був збій – Тімо вирішив підписати новий контракт з Лейпцигом, хоча вже повідомляли про домовленість з "ротен" щодо переходу влітку-2020.

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Баварія підписала Нюбеля на перспективу – цього ніхто не приховує. Саліхаміджіч не втомлюється повторювати, що основним голкіпером залишається Ноєйр. "Алєксандер знав, що першим номером клубу залишиться Мануель. Він з цим погодився", – каже Браццо. Ба більше, Нойєр веде переговори про продовження контракту до 2023-го (поточна угода чинна до 2021-го). І майже напевне ці переговори завершаться успішно.

Однак мюнхенці за жодних обставин не планують віддавати Нюбеля в оренду. Всі зацікавлені в тому, щоб 23-річний футболіст попрацював з висококласним клубним тренером воротарів. Саліхаміджіч розробив план, за яким Алєкс отримає ігровий час у Баварії вже в наступному сезоні. За задумом боснійця, новачок матиме 15 матчів в основі. Sport1 запевняє, що це не просто усна обіцянка Нюбелю, а прописана в контракті умова.

Втім, коли спортдир прийшов з цим планом до Нойєра, той його не прийняв. Мануель хоче грати в кожному матчі, навіть товариському. І не збирається ділитися ігровим часом. "Я професіонал, я хочу грати завжди", – сказав Ману. Таку реакцію неважко було спрогнозувати, адже аналогічна ситуація виникла в збірній Німеччини, де Нойєр добровільно не дарує тер Штегену ні хвилини.

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Нюбель розлютив Шальке, а в Баварії доведеться терпіти

Нюбель потрапив у складну ситуацію. Наступні пів року він проведе в Шальке, де йому не дуже раді. Клуб вже відібрав у Алєкса капітанську пов'язку та серйозно роздумує над тим, щоб посадити його в запас до кінця сезону. Давіду Вагнеру потрібно готувати заміну. Така заміна вже є – влітку "кнаппен" вихопили з дрезденського Динамо перспективного 21-річного кіпера Маркуса Шуберта. Він стане наступним першим номером команди.

Шальке дуже важливо потрапити у Лігу чемпіонів, щоб мати кошти на підсилення складу. Тому тренери мусять робити ставку на того голкіпера, який сильніший. Наразі це Нюбель. Але Шуберт вже непогано себе зарекомендував і матиме ще дві гри Бундесліги після зимової паузи – Алєкс заробив 4 матчі дискваліфікації за брутальний фол проти Гачіновіча.

У Баварії Нюбелю доведеться терпіти. Тренування на Зебенер Штрассе та конкуренція з Нойєром однозначно підуть йому на користь, однак Мануель здатен ще 2-3 роки відіграти на височенному рівні. Він досі в порядку, досі значно кращий за Нюбеля. За підсумками першої частини цього сезону авторитетний Kicker визначив Нойєра єдиним голкіпером Бундесліги, який гідний "світового класу". Алєкс в цьому рейтингу за межами топ-10.

Нюбеля називають другим Нойєром через зовнішню схожість та кар'єрний шлях, але в ігрових аспектах Алєксандер неабияк поступається старшому колезі: гра ногами, читання епізодів. Дуже ймовірно, що екскапітану Шальке доведеться сидіти без стабільної ігрової практики до 25-26 років. Якщо він зуміє витримати конкуренцію, перейняти досвід Нойєра та стати основним у Баварії – побудує велику кар'єру. Однак цілком реальним є інший сценарій.

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