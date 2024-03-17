Бразильський хавбек Каземіро пропустить наступні матчі клубу та збірної через пошкодження.

Каземіро не поїде у збірну Бразилії через травму, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації. 32-річний опорник пропустить товариські матчі "селесао" проти Англії (23 березня) та Іспанії (26 березня).

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Однак новина водночас шокує Манчестер Юнайтед. Манкуніанці втратили Каземіро на сьогоднішній матч 1/4 фіналу Кубка Англії проти Ліверпуля (розпочнеться о 17:30 за київським часом).

Каземіро – ключовий гравець МЮ. Він виходив у стартовому складі в дев'яти попередніх матчах Юнайтед. Бразилець вже пропустив значну частину цього сезону через травму стегна.