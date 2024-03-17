Каземиро не поедет в сборную Бразилии из-за травмы, сообщает официальный сайт местной федерации. 32-летний опорник пропустит товарищеские матчи "селесао" против Англии (23 марта) и Испании (26 марта).

МЮ получил усиление перед матчем с Ливерпулем в Кубке – лучший бомбардир и 65-миллионный новичок

Однако новость одновременно шокирует Манчестер Юнайтед. Манкунианцы потеряли Каземиро на сегодняшний матч 1/4 финала Кубка Англии против Ливерпуля (начнется в 17:30 по киевскому времени).

Каземиро – ключевой игрок МЮ. Он выходил в стартовом составе в девяти предыдущих матчах Юнайтед. Бразилец уже пропустил значительную часть этого сезона из-за травмы бедра.