Чемпіонат Англії 2022/23, 37-й тур

Ліверпуль – Астон Вілла – 1:1

Голи: Фірміно, 90 – Ремзі, 27

Нереалізований пенальті: Воткінс, 21 (Астон Вілла)

Фулхем – Крістал Пелас – 2:2

Голи: Мітровіч, 45+5 (пен), 61 – Едуард, 34, Ворд, 83

Ліверпуль зробив свої шанси на ЛЧ суто теоретичними. Вони і так були невеликі, однак у випадку домашньої перемоги над Астон Віллою мерсисайдці боролись би до останнього туру. Втім, поєдинок на Енфілді одразу пішов шкереберть.

Вже на 21-й хвилині Конате привіз пенальті, який не зміг реалізувати Воткінс (пробив повз ворота). На 27-й же бірмінгемці вийшли уперед. Гості двічі виграли підбирання після подач, після чого Дуглас Луїс навісив на дальню стійку – а там ніким не прикритий Ремзі пробив у дотик. 0:1!

Перший тайм завершився за мінімальної переваги Астон Вілли, однак на старті другого Гакпо забив у відповідь. На жаль для Ліверпуля, взяття воріт не зарахували через положення поза грою у ван Дейка – саме він виконував скидку на Коді. Щоправда, арбітри не помітили, що до Вірджіла м'яч прийшов рикошетом від суперника. Сумнівний офсайд.

Так чи інакше, мерсисайдці на перемогу на награли. За 89 хвилин підопічні Юргена Клоппа провели всього 7 ударів, сумарна гострота яких склала 0,35 очікуваних голів. Навіть натяків на небезпечний момент господарі не зробили, але на 90-й хвилині Ліверпуль відігрався – Салах зовнішнім боком стопи вирізав пас у воротарський майданчик, а Фірміно випередив Мінга й забив. Це останній гол Боббі на Енфілді.

Арбітр компенсував 10 хвилин, однак господарі за цей час провели всього два удари з дистанції (дуже негострих). У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию, внаслідок якої Ліверпуль залишився у трьох залікових балах від зони ЛЧ. Попереду МЮ й Ньюкасл, які й замикають топ-4 – втім, у них два матчі в запасі, а у "червоних" залишився тільки один. Зате мерсисайдці мають кращу різницю голів, ніж "червоні дияволи" (але значно гіршу, ніж "сороки").

Астон Вілла набрала 58 очок, піднялась на сьому сходинку й виштовхала Тоттенхем за межі зони єврокубків. У паралельному ж матчі Фулхем розписав нічию з Крістал Пелас – на дубль Мітровіча лондонці відповіли голами Едуара й Ворда. Турнірного значення дана зустріч не мала.