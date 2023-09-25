Відразу четверо українців відіграли у 6 турі АПЛ, однак похизуватися перемогою може не кожен.

Найбільша увага була прикута до Олександра Зінченка, який з Арсеналом приймав Тоттенхем. "Каноніри" двічі виходили вперед, але потім до них приходив страшний Сон.

Евертон Віталія Миколенка нарешті виборов першу перемогу в сезоні, а от Борнмуту це поки не вдається. Ілля Забарний припустився кількох помилок у матчі проти Брайтона (1:3). Михайло Мудрик намагався витягнути Челсі з ями, проте партнери були проти – поразка від Вілли. Детальніше про здобутки наших представників в АПЛ дивіться у випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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