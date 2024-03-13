Гравець отримав складну травму ще на початку лютого. Повернення на футбольне поле очікується не раніше квітня. Попри це Ліонель Скалоні вирішив включити Мартінеса у заявку національної команди на найближчі матчі.

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Задум наставника чинних чемпіонів світу полягає в тому, що Лісандро піде на користь перебування в команді, хоч він і не гратиме, повідомляє ESPN. У березні збірна Аргентини проведе два товариських матчі – проти Сальвадору (23 березня) і Коста-Ріки (26).

До слова, нинішній сезон для Мартінеса складається невдало. Він встиг зіграти лише 10 матчів у всіх турнірах. Восени він уже вилітав через травму аж на три місяці, після реабілітації провів чотири поєдинки й знову опинився в лазареті.