Протистояння англійських команд у Лізі чемпіонів – це завжди яскраве видовище. Особливо, коли мова йде про плей-офф, адже на шляху до фіналу боротьба особливо гостра.

Гольові феєрії, які завершуються нічийним результатом, у Лізі чемпіонів трапляються не так вже й часто. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про один з таких матчів, який став окрасою турніру на довгі роки.

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Знищений Реал та економія сил

Шляхи Челсі та Ліверпуля до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів були абсолютно різними. Лондонці, які грали в статусі фіналіста турніру, в лайтовому режимі пройшли груповий етап з Ромою, Бордо та ЧФР, та здолали Ювентус у першому протистоянні в плей-офф. Лише з туринцями довелося скрутно (1:0 та 2:2), натомість у групі багато сил витрачати не довелося.

Натомість мерсисайдцям довелося виборювати путівку у плей-офф з Атлетіко, Марселем та ПСВ. Впевнене перше місце у групі стало яскравим свідченням про високий клас команди, хоча згодом було ще більш яскраве видовище. В 1/8 фіналу Ліверпуль зустрівся з Реалом, і не просто переміг, а просто декласував суперника. Особливим видався матч на Енфілді – не кожен був здатен принизити королівський клуб з рахунком 4:0. Хлопці Бенітеса були просто нестримними, але ніхто не очікував, що Челсі стане подарунком.

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Сюрприз на Енфілді

На Енфілді все розпочалося за сценарієм Ліверпуля, і вже на 6-й хвилині Торрес відкрив рахунок у матчі. Однак Челсі не збирався повторювати долю Реала і проявив те, чого так бракувало тоді мадридцям – характер.

Ще до перерви підопічні Гуса Хіддінка відновили статус-кво – відзначився Браніслав Івановіч. У другому таймі шалені атаки від двох команд продовжилися, але фортуна була на боці "синіх". Спочакту Іваночіч знову був першим на м'ячі після навісу з кутового та оформив дубль, а згодом Баллак видав шикарну розрізну передачу на Малуда, той прострілив, і Дрогба поставив крапку в матчі. Бенітес гнав своїх хлопців вперед, але оборона Челсі грала надійно. 3:1 – на Стемфорд Брідж Ліверпулю потрібно було диво.

Драма на Стемфорд Брідж

У Лондоні події розгорталися настільки яскраво та динамічно, що цей матч точно у переліку найкращих в історії турніру. Ліверпуль з перших хвилин кинувся в атаку, однак бажане отримв зовсім неочікувано – Ауреліо авантюрно пробив зі штрафного, побачивши, що Чех обрав надто самовпевнену позицію у дальньому куті, очікуючи навісу – 0:1. За кілька хвилин аналогічний штрафний. Цього разу Ауреліо подав, а Шкртел опинився на газоні – пенальті. Алонсо впевнено його реалізував. Лише середина першого тайму, а Ліверпуль вже виконує завдання!

Однак по перерві ситуація змінилася. Шалена помилка Рейни – і Дрогба руйнує мрію мерсисайдців. Іспанський голкіпер не впорався з тиском і "начудив" вже у наступному моменті. Через невдало виставлену стінку Пепе не зміг впоратися із сильним, але далеко не найскладнішим ударом Алекса – 2:2.

Окрилений успіхом Челсі побіг добивати суперника. Черговий вдалий пас Баллака, асист Дрогба – і Баллак взагалі виводить господарів вперед. Стемфорд Брідж сходить з розуму – тепер команді точно нічого не загрожує.

Гол Лукаса Лейви на 81-й хвилині змусила надію зажевріти у серцях вболівальників мерсисайдців. За дві хвилини вона вже палала – Куйт був першим на м'ячі після навісу Рієри та знову вивів Ліверпуль вперед! Ще один гол, і скарбничка камбеків Ліверпуля поповниться ще однією яскравою історією.

Однак доля вирішила інакше. Контратака Челсі, влучний удар Лемпарда – і 4:4. Відповісти Ліверпулю не було чим, а Джеррард, який вів за собою у будь-яких ситуаціях, участі в матчі не брав. Красива драма завершилася щасливим для Челсі фіналом, а результативна нічия стала окрасою історії Ліги чемпіонів.