Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації

З'ясовуємо, у кого більше шансів виграти англійську Прем'єр-лігу-2018/19.

Ліверпуль і Манчестер Сіті проводять великий сезон. За місяць до завершення чемпіонату в них 85 та 83 очки відповідно. В окремі роки цього б вистачило для перемоги в АПЛ – за останнє десятиліття Манчестер Юнайтед (80 балів у сезоні-10/11) та Лестер (81 бал у сезоні-2015/16) вигравали титули з меншою кількістю залікових пунктів. Однак грандіозна робота Юргена Клоппа та Пепа Гвардіоли створила двох монстрів у чемпіонських перегонах.

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Поточна ситуація

Ліверпуль лідирує, маючи 2 очки переваги. Однак мерсисайдці провели на один матч більше, тому доля чемпіонства в руках Манчестер Сіті. Якщо "містяни" виграють всі поєдинки – трофей поїде на Етіхад. Юрген Клопп повинен сподіватися на помилку суперника та не спіткнутися самому.

Важливий нюанс – Ліверпуль має гіршу різницю забитих/пропущених (+57 проти +64), відіграти яку дуже складно. Це означає, що одна нічия "червоних" в останніх 4 матчах дозволить Сіті програти один зі своїх 5 (при 4 перемогах) і все одно стати чемпіоном.

Календар АПЛ

Манчестер Сіті має достатньо серйозних перешкод, щоб не пройти заключний відрізок без втрат. Домашній матч з Тоттенхемом, який веде боротьбу за топ-4 АПЛ і показав за останні 2 тижні, що може на рівних грати та обігрувати (нехай і з частиною фарту) Сіті. Через 4 дні манкуніанське дербі на Олд Траффорд з іншим борцем за зону Ліги чемпіонів.

Далі поєдинки з немотивованими Бернлі та Лестером, однак за 5 попередніх сезонів АПЛ Манчестер Сіті виграв лише 60% матчів з цими опонентами. "Лисиці" в грудні взагалі обіграли Гвардіолу. В фінальному турі на Сіті чекає найлегший суперник – Брайтон не є грозою авторитетів, щоправда, до того часу ще може перебувати під загрозою вильоту.

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У Ліверпуля все значно приємніше. На відміну від конкурента, "червоні" вже не зустрінуться з представниками Big 6. Спершу виїзд до Кардіффа, який мотивований завданням зберегти прописку в еліті, але відверто слабкий. Згодом гра з "мертвим" Хаддерсфілдом – легкі 3 очки.

Аж потім серйозне випробування – Рафа Бенітес. Його Ньюкасл програв Ліверпулю лише 5 матчів з останніх 12. Завершувати сезон Клоппу доведеться з Вулверхемптоном, котрий за рік не один раз засмутив грандів. Отож, травневі суперники не є зручними для Ліверпуля, проте вони, по суті, вже не мають завдань на фініш чемпіонату.

Форма команд

Єдиної поразки в поточному чемпіонаті Ліверпуль зазнав саме від Манчестер Сіті на початку січня. Здавалося, що це похитне підопічних Юргена Клоппа. У певному сенсі так і сталося – виліт з Кубка Англії, низка невпевнених перемог і 4 нічиї у 8 турахх АПЛ протягом наступних 2 місяців. Зараз мерсисайдці мають 5-матчеву переможну серію, знову забиває Салах. Деякі виграші давалися складно, а їхній футбол віддавав нервовістю. Однак команда вириває по 3 очки проти середняків і обігрує Тоттенхем (трішки везіння в рівному матчі) та Челсі (абсолютно заслужено). Які проблеми?

А проблеми в тому, що Манчестер Сіті йде по дистанції ще солідніше – лише 2 невиграних матчі з 25 протягом 2019-го. Навесні команда Гвардіоли здолала низку команд з нижньої частини турнірної таблиці "по-магістерськи", не вмикаючись на повну. Мінімальні перемоги в окремих матчах не повинні вводити в оману. З 28-го по 33-й тури 5 суперників разом завдали в площину воріт Сіті 3(!) удари – самі "містяни" відповіли 41 ударом у площину. Повернувся на космічний рівень де Брюйне, здоровий головний персонаж у центрі поля Фернандінью. Серйозних кадрових втрат, які б могли вплинути на перегони, у команд немає.

Інші турніри

Манчестер Сіті на тижні вилетів з Ліги чемпіонів. Це вдарило по настрою футболістів, але позбавило необхідності розриватися між двома турнірами – "блакитні" повністю сконцентровані на чемпіонаті. Це плюс і перевага перед Ліверпулем. Фінал Кубка Англії відбудеться через тиждень після фінішу АПЛ, тому ніяк не завадить Сіті в чемпіонських перегонах.

Ліверпуль продовжує виступи у Лізі чемпіонів. Абсурдність англійського календаря створює команді складні умови: за наступні 3 тижні мерсисайдці проведуть 6 поєдинків, а потім з 12 травня до 1 червня будуть готуватися до фіналу ЛЧ (якщо туди вийдуть). Не варто забувати, що в суперниках на євроарені не будь-хто, а Барселона – головний претендент на трофей. Матч з Ньюкаслом припадає поміж дві гри проти каталонців. У Клоппа є два комплекти центрхавів, але основну лінію оборони та тріо форвардів Салах-Фірміно-Мане рівноцінно замінити нереально.

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Висновок

Манчестер Сіті виглядає достатньо сильним, щоб пройти залишок дистанції зі стовідсотковими показниками та звести вагу всіх розрахунків і прогнозів до нуля. До того ж Тоттенхем має чимало кадрових втрат, а Манчестер Юнайтед банально не показує гідного футболу, коли пройшла постмоуріньївська ейфорія.

А навіть якщо Сіті зазнає втрати у найближчих двох матчах, Ліверпуль може не впоратися з тиском господаря ситуації (такий приклад був і в цьому сезоні – нічиї з Лестером і Вест Хемом після поразки Манчестер Сіті від Ньюкасла) та розподілом сил на два турніри (навряд чи Клопп і гравці сприйматимуть АПЛ явним пріоритетом, коли проти тебе виходить Барселона).