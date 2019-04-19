toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації

21:01 1542 Читать на русском
Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації
Пеп Гвардіол та Юрген Клопп

З'ясовуємо, у кого більше шансів виграти англійську Прем'єр-лігу-2018/19.

Ліверпуль і Манчестер Сіті проводять великий сезон. За місяць до завершення чемпіонату в них 85 та 83 очки відповідно. В окремі роки цього б вистачило для перемоги в АПЛ – за останнє десятиліття Манчестер Юнайтед (80 балів у сезоні-10/11) та Лестер (81 бал у сезоні-2015/16) вигравали титули з меншою кількістю залікових пунктів. Однак грандіозна робота Юргена Клоппа та Пепа Гвардіоли створила двох монстрів у чемпіонських перегонах.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ

Поточна ситуація

Ліверпуль лідирує, маючи 2 очки переваги. Однак мерсисайдці провели на один матч більше, тому доля чемпіонства в руках Манчестер Сіті. Якщо "містяни" виграють всі поєдинки – трофей поїде на Етіхад. Юрген Клопп повинен сподіватися на помилку суперника та не спіткнутися самому.

Важливий нюанс – Ліверпуль має гіршу різницю забитих/пропущених (+57 проти +64), відіграти яку дуже складно. Це означає, що одна нічия "червоних" в останніх 4 матчах дозволить Сіті програти один зі своїх 5 (при 4 перемогах) і все одно стати чемпіоном.

Календар АПЛ

Манчестер Сіті має достатньо серйозних перешкод, щоб не пройти заключний відрізок без втрат. Домашній матч з Тоттенхемом, який веде боротьбу за топ-4 АПЛ і показав за останні 2 тижні, що може на рівних грати та обігрувати (нехай і з частиною фарту) Сіті. Через 4 дні манкуніанське дербі на Олд Траффорд з іншим борцем за зону Ліги чемпіонів.

Далі поєдинки з немотивованими Бернлі та Лестером, однак за 5 попередніх сезонів АПЛ Манчестер Сіті виграв лише 60% матчів з цими опонентами. "Лисиці" в грудні взагалі обіграли Гвардіолу. В фінальному турі на Сіті чекає найлегший суперник – Брайтон не є грозою авторитетів, щоправда, до того часу ще може перебувати під загрозою вильоту.

Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахою

У Ліверпуля все значно приємніше. На відміну від конкурента, "червоні" вже не зустрінуться з представниками Big 6. Спершу виїзд до Кардіффа, який мотивований завданням зберегти прописку в еліті, але відверто слабкий. Згодом гра з "мертвим" Хаддерсфілдом – легкі 3 очки.

Аж потім серйозне випробування – Рафа Бенітес. Його Ньюкасл програв Ліверпулю лише 5 матчів з останніх 12. Завершувати сезон Клоппу доведеться з Вулверхемптоном, котрий за рік не один раз засмутив грандів. Отож, травневі суперники не є зручними для Ліверпуля, проте вони, по суті, вже не мають завдань на фініш чемпіонату.

Форма команд

Єдиної поразки в поточному чемпіонаті Ліверпуль зазнав саме від Манчестер Сіті на початку січня. Здавалося, що це похитне підопічних Юргена Клоппа. У певному сенсі так і сталося – виліт з Кубка Англії, низка невпевнених перемог і 4 нічиї у 8 турахх АПЛ протягом наступних 2 місяців. Зараз мерсисайдці мають 5-матчеву переможну серію, знову забиває Салах. Деякі виграші давалися складно, а їхній футбол віддавав нервовістю. Однак команда вириває по 3 очки проти середняків і обігрує Тоттенхем (трішки везіння в рівному матчі) та Челсі (абсолютно заслужено). Які проблеми?

А проблеми в тому, що Манчестер Сіті йде по дистанції ще солідніше – лише 2 невиграних матчі з 25 протягом 2019-го. Навесні команда Гвардіоли здолала низку команд з нижньої частини турнірної таблиці "по-магістерськи", не вмикаючись на повну. Мінімальні перемоги в окремих матчах не повинні вводити в оману. З 28-го по 33-й тури 5 суперників разом завдали в площину воріт Сіті 3(!) удари – самі "містяни" відповіли 41 ударом у площину. Повернувся на космічний рівень де Брюйне, здоровий головний персонаж у центрі поля Фернандінью. Серйозних кадрових втрат, які б могли вплинути на перегони, у команд немає.

Інші турніри

Манчестер Сіті на тижні вилетів з Ліги чемпіонів. Це вдарило по настрою футболістів, але позбавило необхідності розриватися між двома турнірами – "блакитні" повністю сконцентровані на чемпіонаті. Це плюс і перевага перед Ліверпулем. Фінал Кубка Англії відбудеться через тиждень після фінішу АПЛ, тому ніяк не завадить Сіті в чемпіонських перегонах.

Ліверпуль продовжує виступи у Лізі чемпіонів. Абсурдність англійського календаря створює команді складні умови: за наступні 3 тижні мерсисайдці проведуть 6 поєдинків, а потім з 12 травня до 1 червня будуть готуватися до фіналу ЛЧ (якщо туди вийдуть). Не варто забувати, що в суперниках на євроарені не будь-хто, а Барселона – головний претендент на трофей. Матч з Ньюкаслом припадає поміж дві гри проти каталонців. У Клоппа є два комплекти центрхавів, але основну лінію оборони та тріо форвардів Салах-Фірміно-Мане рівноцінно замінити нереально.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

Висновок

Манчестер Сіті виглядає достатньо сильним, щоб пройти залишок дистанції зі стовідсотковими показниками та звести вагу всіх розрахунків і прогнозів до нуля. До того ж Тоттенхем має чимало кадрових втрат, а Манчестер Юнайтед банально не показує гідного футболу, коли пройшла постмоуріньївська ейфорія.

А навіть якщо Сіті зазнає втрати у найближчих двох матчах, Ліверпуль може не впоратися з тиском господаря ситуації (такий приклад був і в цьому сезоні – нічиї з Лестером і Вест Хемом після поразки Манчестер Сіті від Ньюкасла) та розподілом сил на два турніри (навряд чи Клопп і гравці сприйматимуть АПЛ явним пріоритетом, коли проти тебе виходить Барселона).

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Статті Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
59
хв
Манчестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук