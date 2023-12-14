Грем Поттер став претендентом на заміну Еріка Тен Хага в Манчестер Юнайтед на фоні поганих результатів команди.

Новий інвестор МЮ сер Джим Реткліфф планує призначити Грема Поттера наступним тренером команди, повідомляє The Sun. Інший таблоїд Daily Mail запевняє, що Еріка Тен Хага поки що не звільняють, однак ймовірність призначення нового наставника зростає.

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Манчестер Юнайтед провалив Лігу чемпіонів, посівши останнє місце в групі. У чемпіонаті "дияволи" зазнали семи поразок у 16 турах, зокрема розгромно програли Борнмуту. Тен Хаг страждає через велику кількість травм і не може виправити ситуацію.

Реткліфф викупить лише 25% акцій МЮ, але матиме великий вплив на ключові спортивні рішення клубу. Функціонер захоплюється роботою Поттера в Суонсі та Брайтоні. Між ними вже була зустріч з обговоренням можливого призначення.

Поттер не працює після провального періоду в Челсі, де він не зумів швидко побудувати нову команду з Мудрика та інших молодих виконавців. У нього є пропозиції від скромних клубів, однак Грем чекає варіанту в топ-клубі.