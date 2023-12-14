Грэм Поттер стал претендентом на замену Эрика Тен Хага в Манчестер Юнайтед на фоне плохих результатов команды.

Новый инвестор МЮ сэр Джим Рэтклифф планирует назначить Грэма Поттера следующим тренером команды, сообщает The Sun. Другой таблоид Daily Mail уверяет, что Эрика Тен Хага пока не увольняют, однако вероятность назначения нового наставника растет.

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Манчестер Юнайтед провалил Лигу чемпионов, заняв последнее место в группе. В чемпионате "дьяволы" потерпели семь поражений в 16 турах, в том числе разгромно проиграли Борнмуту. Тен Хаг страдает из-за большого количества травм и не может исправить ситуацию.

Ретклифф выкупит только 25% акций МЮ, но будет иметь большое влияние на ключевые спортивные решения клуба. Функционер восхищается работой Поттера в Суонси и Брайтоне. Между ними была встреча с обсуждением возможного назначения.

Поттер не работает после провального периода в Челси, где он не смог быстро построить новую команду из Мудрика и других молодых исполнителей. У него есть предложения от скромных клубов, однако Грэм ждет варианта в топ-клубе.