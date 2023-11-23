Манчестерські команди поставили себе у складне становище, коли щороку змушені змагатися не лише з суперниками по чемпіонату, а й з "братськими клубами".

Джим Реткліфф незабаром викупить 25% акцій Манчестер Юнайтед за 1,25 мільярда фунтів. Фани сприймають цю угоду з оптимізмом, однак може виникнути несподівана проблема з кваліфікацією у Лігу чемпіонів-2024/25, повідомляє TalkSport.

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Реткліфф також володіє Ніццою, а правила УЄФА забороняють клубам того ж власника грати в одному турнірі. Якщо обидві команди вийдуть в Лігу чемпіонів, то місце отримає та, яка фінішувала вище у своєму чемпіонаті. За рівності місць перевага віддається клубу з сильнішої ліги.

Ніцца посідає друге місце в Лізі 1, відстаючи від ПСЖ на два очки. Таким чином, на цей момент МЮ потрібно стати щонайменше віцечемпіоном Англії, щоб кваліфікуватися в ЛЧ. Ба більше, якщо Ніцца фінішує в топ-4 Франції, то МЮ не зможе грати навіть у Лізі Європи, бо можливий перетин на наступних стадіях.

Аналогічна проблема може виникнути у Манчестер Сіті, який контролюється City Group, як і Жирона. Довбик і Циганков лідирують в Ла Лізі. Сіті треба фінішувати вище за каталонців. Якщо Жирона раптом стане чемпіоном Іспанії, то тільки титул АПЛ або перемога в цій ЛЧ пропустить Гвардіолу в Лігу чемпіонів-2024/25.

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