"У першому таймі ми грали дуже добре. Ми чудово оборонялися і створювали моменти. Заглом були задоволені першою половиною. Нам довелося замінити Марсьяля, який мав певні скарги. Гра змінилася. Сіті перехопив ініціативу, а ми не були активними. Суперник забив, але наша команда вірить у себе і в те, що здатна відігратися, бо матч триває 90 хвилин. Я дуже задоволений нашим виступом.

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Я можу зрозуміти позицію суперника щодо гола Бруну. Є певні правила, але це був заплутаний момент для оборони. Згідно з правилами, Рашфорд не чіпав м'яч і не втручався у ситуацію. Але я можу зрозуміти Ман Сіті.

Ми здобули впевненість у собі і рухаємося у правильному напрямку. Проти таких команд, як Сіті, треба вміти працювати без м'яча. У них є якості, що дозволяють миттєво забити гол. Сьогодні ми це побачили. Одна помилка – і м'яч у твоїх воротах", – цитує Тен Хага ВВС.

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