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Мякушко оцінив імовірність свого відходу з Карпат

06:30 595 Читать на русском
Мякушко оцінив імовірність свого відходу з Карпат
Сергій Мякушко / Фото ФК Карпати

Хавбек Сергій Мякушко прокоментував чутки про свій трансфер з Карпат цього літа.

Фланговий хавбек не планує змінювати місце роботи найближчим часом.

"Хочу запевнити всіх, що я ні з ким не розмовляв, крім клубного керівництва, з приводу свого майбутнього. Це все неправда, ніяких переговорів з іншими клубами у мене не було.

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Не хочу, щоб були якісь непорозуміння – всі мої думки пов'язані з Карпатами. Попереду у нас два важливих матчі, на яких я максимально сконцентрований", – цитує Мякушка офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, Карпати гратимуть у плей-офф за збереження прописки в еліті українського футболу. Протистояти львів'янам будуть запеклі вороги з луцької Волині.

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Трансфери Сергій Мякушко Сергій Мякушко Карпати Карпати
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