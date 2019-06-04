Мякушко оцінив імовірність свого відходу з Карпат

Хавбек Сергій Мякушко прокоментував чутки про свій трансфер з Карпат цього літа.

Фланговий хавбек не планує змінювати місце роботи найближчим часом.

"Хочу запевнити всіх, що я ні з ким не розмовляв, крім клубного керівництва, з приводу свого майбутнього. Це все неправда, ніяких переговорів з іншими клубами у мене не було.

Карпати втратили Гуйє перед матчем плей-офф із Волинню, – журналіст

Не хочу, щоб були якісь непорозуміння – всі мої думки пов'язані з Карпатами. Попереду у нас два важливих матчі, на яких я максимально сконцентрований", – цитує Мякушка офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, Карпати гратимуть у плей-офф за збереження прописки в еліті українського футболу. Протистояти львів'янам будуть запеклі вороги з луцької Волині.