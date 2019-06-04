Мякушко оценил вероятность своего ухода из Карпат

Хавбек Сергей Мякушко прокомментировал слухи о своем трансфере из Карпат этим летом.

Фланговый хавбек не планирует менять место работы в ближайшее время.

"Хочу заверить всех, что я ни с кем не разговаривал, кроме клубного руководства, по поводу своего будущего. Это все неправда, никаких переговоров с другими клубами у меня не было.

Карпати втратили Гуйє перед матчем плей-офф із Волинню, – журналіст

Не хочу, чтобы были какие-то недоразумения – все мои мысли связаны с Карпатами. Впереди у нас два важных матча, на которых я максимально сконцентрирован", – цитирует Мякушко официальный сайт "львов".

Напомним, Карпаты будут играть в плей-офф за сохранение прописки в элите украинского футбола. Противостоять львовянам будут заклятые враги из луцкой Волыни.