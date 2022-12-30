"Прощатися з тими, кого любив, завжди складно. Але після приголомшливих 1,5 років роботи з цією командою та блискучих фанатів, я можу сказати, що Зоря завжди буде в моєму серці, і я ніколи не забуду неймовірні часи та спогади, які ми зробили за цей період.

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І, нарешті, я хочу сказати спасибі всім моїм партнерам по команді, тренерам та персоналу за все, що вони зробили, і допомогли мені стати кращим гравцем та особистістю. До побачення, Мужики!" – написав Сайядманеш в Instagram.

Аллах'яр виступав за Зорю на правах оренди, а контракт гравця належить Фенербахче. У луганців була можливість викупити іранця за 3,5 млн євро.

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