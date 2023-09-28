"Арсенал не просто так хотів підписати Мудрика – він феноменальний. У нього неймовірна швидкість, як і навички. На відміну від інших, у Мудрика були особливі проблеми, оскільки він український хлопець, який приїхав у нову країну. Також над ним висіла величезна сума трансферу, хоча зараз тиск трохи зменшився через інші підписання, які здійснив Челсі.

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Я вважаю, що у Мудрика є потенціал стати великим форвардом. Він прийшов у команду, яка грає не надто добре і не полегшив собі життя. Його статистика минулого сезону була не найкращою. Не думаю, що Челсі хоче втратити Мудрика. В Челсі як ніхто інший знають, що якщо відпустити гравця, він може стати футболістом світового класу в іншому місці.

Мудрик став гравцем Челсі в січні, а це непростий час для переходу. У цьому сезоні все ще тільки починається, і я покладаю на Мудрика великі надії, коли команда зіграється. Це може статися як у цьому, так і в наступному сезоні. Мудрик володіє якостями, які ненавидять захисники. Якщо Челсі вирішить скоротити витрати, то я не здивуюся, якщо Мудрик засяє в іншому місці. Йому всього 22 роки", – цитує Невіна OLBG.

Нагадаємо, Пет виступав за Челсі з 1983 по 1988 роки і забив за лондонців 36 голів у 193 матчах.

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