Мудрик перейшов з Шахтаря в Челсі за 70+30 мільйонів євро. Зважаючи на суму трансферу, в Англії чекають справжньої феєрії від українця. Аналітики популярного Fantasy АПЛ визначили Михайла півзахисником і оцінили його в 7 млн ігрової валюти.

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Це дуже висока ціна, адже капітан Арсенала Мартін Едегор, який в цьому сезоні Фентезі набрав 112 очок, коштує лише 6,8 млн. А Маркуса Рашфорда, який забиває в кожному матчі за МЮ після чемпіонату світу, можна взяти в команду майже за ту ж суму – 7,1 млн.

Нагадаємо ціни інших українців у Fantasy АПЛ. Зінченко коштує 5 млн і набрав у цьому сезоні 49 балів (Сашка взяли в команду 7,3% гравців). Миколенко коштує 4,4 млн і набрав 44 бали (Віталія взяли в команду 0,8% гравців).

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