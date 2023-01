Мудрик підписав з "пенсіонерами" контракт на 8,5 року, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Трансфер 22-річного українця обійшовся Челсі у рекордні для українського футболу 70 млн євро. Ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси, зазначає офіційний сайт Шахтаря.

Цікаво, що Мудрика тривалий час пов'язували з Арсеналом, проте "пенсіонери" спрацювали швидше, закривши угоду за кілька днів. Президент Шахтаря Рінат Ахметов особисто провів перемовини із співвласником Челсі Бехдадом Егбалі.

Перехід вінгера збірної України став вже 5-м трансфером лондонців у зимове трансферне вікно. Раніше "сині" підписали захисника Бенуа Бадіашиля (Монако), форварда Давіда Фофана (Мольде), хавбека Андрея Сантоса (Васко да Гама), а також орендували нападника Жоау Феліша з Атлетіко.

Мудрик є вихованцем Шахтаря. Загалом за "гірників" відіграв 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач. Виграв з донеччанами Суперкубок України (2021), двічі визнавався найкращим футболістом року в Шахтарі (2021, 2022).

У поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 8 асистів.

