Завдяки трансферу із Шахтаря в Челсі Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії.

У неділю, 15 січня, Михайло Мудрик офіційно став гравцем Челсі. "Пенсіонери" заплатять Шахтарю 70 мільйонів євро, а ще 30 млн "гірники" можуть отримати як бонуси.

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Відповідно, 22-річний вінгер став найдорожчим українцем із величезним відривом. Ще ніколи за нашого футболіста не платили таку суму. Досі рекордним був перехід Андрія Шевченка з Мілана в Челсі (43,88 млн євро у 2006 році).

Топ-5 найдорожчих трансферів українських футболістів

1. Михайло Мудрик (Шахтар ⇒ Челсі, 70 млн євро, 2023 рік).

2. Андрій Шевченко (Мілан ⇒ Челсі, 43,88 млн євро, 2006 рік).

3. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті ⇒ Арсенал, 35 млн євро, 2022 рік).

4-5. Андрій Ярмоленко (Динамо ⇒ Борусія Д, 25 млн євро, 2017 рік).

4-5. Дмитро Чигринський (Шахтар ⇒ Барселона, 25 млн євро, 2009 рік).

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