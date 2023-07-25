"Передсезонна підготовка проходить добре. Багато бігаємо, багато працюємо на тренувальному полі.

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Не все залежить від того, що відбувається в матчі. Коли ти почуваєшся впевнено і відчуваєш, що тренер тобі довіряє, то граєш без вагань.

З перших днів передсезонки я почав розуміти, чого тренер хоче від нас – і від мене. Це дозволяє мені легше насолоджуватися грою з моїми партнерами по команді", – цитує Мудрика офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, нещодавно Михайло у товариському матчі з Брайтоном забив свій перший гол за Челсі у міжсезоння. Наступний поєдинок у заокеанському турне "сині" проведуть у ніч з 26 на 27 липня проти Ньюкасла.

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