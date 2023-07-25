"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много бегаем, много работаем на тренировочном поле.

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Не все зависит от того, что происходит в матче. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, то играешь без колебаний.

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас – и от меня. Это позволяет мне легче наслаждаться игрой с моими партнерами по команде", – цитирует Мудрика официальный сайт Челси.

Напомним, недавно Михаил в товарищеском матче с Брайтоном забил свой первый гол за Челси в межсезонье. Следующий поединок в заокеанском турне "синие" проведут в ночь с 26 на 27 июля против Ньюкасла.

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