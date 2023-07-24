"Я щасливий за всю роботу, яку виконав для того, щоб забити цей гол. Але це ще не весь мій потенціал. Це лише 20%.

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Я почуваюся добре, тому що грати під керівництвом Почеттіно, нашого тренера, приємно. Мені це приносить задоволення", – цитує Мудрика ESPN.

Український футболіст також описав свої перші шість місяців у складі Челсі як "період навчання", протягом якого ключовим уроком було терпіння.

Михайло Мудрик приєднався до Челсі взимку 2023 року. Вперше за "синіх" українцю вдалося відзначитися лише в недавньому товариському матчі проти Брайтона.

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